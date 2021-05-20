Glencore перезапустит медно-кобальтовый рудник в Конго

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore сообщила, что в 2022 г. возобновит производство на медно-кобальтовом руднике Mutanda в ДР Конго. Это предприятие является крупнейшим поставщиком кобальта в мире, и его закрытие в ноябре 2019 г. стало одной из основных причин подъема цен на данный металл.



Как заявлял полтора года тому назад глава Glencore Айвен Глазенберг, причинами закрытия предприятия стали низкие цены на кобальт, рост затрат и высокие налоги. Но сейчас, когда кобальт с начала 2021 г. прибавил порядка 40% и достиг 45 тыс. долл. за т, налоги и издержки больше не выглядят серьезными проблемами.



В 2018 г. на руднике Mutanda было получено 109 тыс. т меди и 27,3 тыс. т гидроксида кобальта. Компания пока не сообщает, какая часть мощностей предприятия будет возвращена в строй в ближайшие 12 месяцев.



В прошлом году на предприятиях Glencore было получено около 1,3 млн т меди и 27,4 тыс. т кобальта. Доля компании на мировом рынке меди при этом составляет немногим более 5% а кобальта – около 20%.



Спрос на кобальт растет высокими темпами благодаря использованию этого металла в литийионных аккумуляторах для электромобилей. По оценкам британской компании CRU, в ближайшие три года мировой рынок кобальта будет относительно сбалансирован, но с 2024 г. на нем появится дефицит, который будет увеличиваться из-за нехватки инвестиций в новые мощности.



