Криптовалютные миллиардеры потеряли в общей сложности $15,5 млрд — Forbes

На фоне обвала рынка криптовалютные миллиардеры лишились в общей сумме $15,5 млрд, подсчитали в Forbes. Издание оценило потери крупных игроков индустрии за минувшие девять дней.

Самые крупные потери в долларовом выражении понес глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид. По оценкам Forbes, еще 10 мая его состояние оценивалось в $16,7 млрд, но после снижения рынка уменьшилось до $11,5 млрд.

Братья Уинклвоссы с 10 мая лишились по $900 млн каждый. Еще в 2013 году братья-близнецы вложили в биткоины приблизительно $11 млн, купив около 1% объема этой криптовалюты, а в декабре 2017 года стали первыми в мире (публично известными) биткойновыми миллиардерами.

Состояние главы MicroStrategy Майкла Сэйлора снизилось на 45% — до $1,8 млрд.

Виталик Бутерин, соучредитель проекта Ethereum, из-за обвала рынка вовсе потерял статус миллиардера. По оценкам Forbes, его состояние уменьшилось до $850 млн.

Однако даже в нынешней ситуации капитал криптовалютных миллиардеров все еще больше, чем был несколько месяцев назад, указывает издание.

Напомним, в апреле в рейтинг богатейших людей мира от Forbes вошли 12 представителей криптовалютной индустрии.