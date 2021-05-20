В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.

В районе города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, вступил в строй новый прокатный завод Med Steel, построенный группой местных и иностранных инвесторов. Стоимость проекта составила около 100 млн долл.



Предприятия мощностью 350 тыс. т в год будет выпускать арматуру, а также сортовой и фасонный прокат. Как заявил премьер-министр региона Масрур Барзани, посетивший церемонию открытия завода, предприятие сможет поставлять свою продукцию по всему Ираку. Пока что большую часть проката Ирак импортирует из Ирана и Турции.



Строительство Med Steel произошло в рамках программы диверсификации экономики региона. Пока что основные доходы Иракскому Курдистану приносит добыча и экспорт нефти, которая поставляется на мировой рынок через Турцию. По данным Курдистанского инвестиционного бюро, за последние годы в регионе было одобрено строительство более 160 промышленных предприятий.



Также сообщается, что Med Steel не зависит от поставок электроэнергии извне. На предприятии установлена каптивная электростанция мощностью 52 МВт.



