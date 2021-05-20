Промышленность остается основой украинской экономики – эксперт

Промышленность остается основой украинской экономики – эксперт

Рост сектора услуг происходит быстрее, но тем не менее именно промышленность остается основой украинской экономики. Такое мнение озвучил экономист Павел Вернивский и в качестве примера привел крупнейшего в Украине производителя железорудного сырья и стали - компанию Метинвест.

"Очень часто вступаю в дискуссии с людьми, которые мне доказывают, что промышленность - это прошлое. Причем, часто люди не понимают, что снижение удельного веса промышленности не значит снижение абсолютных показателей. Да, доля промышленности упала только потому, что сектор услуг растет быстрее", - написал Вернивский на своей странице в Facebook.

В качестве примера значимости роли крупных промышленных предприятий в развитии национальной экономики эксперт привел компанию Метинвест. По его словам, она помогает генерировать 8% ВВП Украины.

"10 млрд дол инвестировано в экономику страны и ещё 2,5 млрд грн в инфраструктуру городов. 165 млрд грн уплаченных налогов. 80 тыс. рабочих мест. Если допустить, что средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, то сотрудники компании ежегодно тратят в экономику государства почти 20 млрд грн. Уже молчу о том, какое количество поставщиков товаров и услуг обслуживает компанию", - отметил экономист.

По словам Вернивского, растущая сфера услуг, которую нередко противопоставляют промышленности, охватывает не только компании, которые работают в туристической, ресторанной сферах и IT. Это также предприятия в сферах оптово-розничной торговли, логистической, финансовой, медицинской, сфере образования и даже секторе госуслуг. И нередко они являются подрядчиками таких крупных промышленных групп, как Метинвест.

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.



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