В Лондоне определилась с мерами по защите стального рынка

В Лондоне определилась с мерами по защите стального рынка

Власти Великобритании готовы принять решение о корректировке мер по защите внутреннего рынка металлопроката и отечественных сталепроизводителей.

Согласно рекомендациям TRID (Trade Remedies Investigations Directorate) министерства международной торговли страны, с 1 июля 2021 года прежние защитные меры ЕС должны быть продлены ещё на 3 года по 10 из 19 категорий стального импорта. Наиболее подходящей формой меры для них остаётся квотирование поставок, при этом импорт вне квот будет облагаться пошлиной в размере 25%. Решение коснётся, в частности, горяче- и холоднокатаного листового проката, а также арматуры, импорт которых был "значительным".

По 9 оставшимся категориям прежние ограничительные торговые меры предлагается отменить, так как они в целом не соответствуют экономическим интересам, либо импорт такой металлопродукции не наносит ущерба металлургической отрасли страны. В список категорий попадает металлопрокат, соответствующий кодам таможенной классификации 7210 30 00, 7210 69 00 30, 7302 10 40, 7302 40 00, 7217 10 10, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90.


МинПром по материалам МеталлСервис

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