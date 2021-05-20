"Укрпочта" отключает терминалы сторонних банков в своих отделениях

Такое решение в компании объяснили срывом договоренностей о переходе пенсионеров на банковские карты.

"Укрпочта" отключает терминалы сторонних банков в своих отделениях
Фото: Капитал

Государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" отключает терминалы сторонних банков в своих отделениях. Такое решение в компании объяснили срывом договоренностей, достигнутых на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем 30 апреля.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей Facebook странице.

Так, по словам Смелянского, на встрече с главой правительства была достигнута договоренность о том, что переход пенсионеров на банковские карты будет носить сугубо добровольный характер.

Премьер также поручил отработать изменения в постановление №277 в части отмены перевода пенсионных выплат в банки.

Однако, по словам Смелянского, Пенсионный фонд и управление соцзащиты нарушили эту договоренность: переводить в банки начали даже людей с инвалидностью.

В связи с этим Смелянский принял ряд решений.

"С сегодняшнего дня моим приказом выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпочты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно будет получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, то и обслуживает клиентов", - написал Смелянский.

Кроме того, "Укрпочта" создает горячую линию (044) 354-52-73 или pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов. После сбора информации компания намерена подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины.

Смелянский также напомнил, что принуждение к открытию счетов в банковских учреждениях является принуждением к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, что является уголовным преступлением (ст. 355 Уголовного кодекса Украины).

Ранее "Укрпочта" объявила о намерении купить банк.

Напомним, что 29 марта Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". Оно предусматривает, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме старейших пенсионеров, людей с инвалидностью I группы и людей, которые не способны себя обслуживать.

Это решение объясняли желанием улучшить контроль за выплатами и сделать их более прозрачными.

Но против решения Кабинета министров выступила "Укрпочта", для которой доставка пенсий является значительным источником дохода. Генеральный директор почты Игорь Смелянский заявил, что будет вынужден уволить более 10 тыс. почтальонов, а сама компания понесет огромные убытки.

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