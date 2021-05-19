Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters

19 мая биткоин и Ethereum продемонстрировали самое крупное однодневное падение с марта прошлого года, при этом потери рыночной капитализации для всего сектора криптовалюты приблизились к $1 триллиону. Об этом пишет Reuters.

Фото: ubr.ua

Что обвалило рынок

Причиной резкого падения стало заявление Народного банка Китая, что цифровые токены нельзя использовать в качестве формы оплаты.

Курс биткоина упал до $30,066, самого низкого уровня с конца января. В последний раз он упал на 22% до $33. Самая популярная криптовалюта продемонстрировала огромный однодневный убыток с марта 2020 года.

Ethereum упал до $1850, что также является самым низким уровнем с конца января. В последний раз он падал на 28% до $2439. Однодневные потери Ethereum были самыми большими с марта прошлого года.

Падение криптовалют

Как сообщал «Минфин», 19 мая курс биткоина упал ниже $40 тысяч впервые с начала февраля. В момент написания публикации курс биткоина составлял $32,8 тыс., что на 27% ниже, чем за сутки до этого. Также существенно потеряли в цене и другие ключевые криптовалюты.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфин» по состоянию на 18.40 курс биткоина составляет $39283. Курс Ethereum — $2840.