Источник изображения: cnbc.com Согласно данным, представленным на момент написания новости на сайте Coindesk, за последние 24 часа курс биткоина обвалился примерно на 19 %. В момент максимального падения курс составил всего около $30 700, но к моменту написания заметки уже был выше 35 тыс. долларов. При этом ещё около месяца назад биткоин стоил больше $60 тыс. То есть с тех пор он упал практически в два раза.



Биткоин рухнул до $30 тыс. — более чем в два раза с апрельского максимума

Сегодняшний день для криптовалют назовут чёрной средой — курсы большинства цифровых валют за сегодня рухнули на двузначное число процентов. Так биткоин опустился ниже $32 тыс за токен — такого курса не было с последних чисел января этого года.

Биткоин рухнул до $30 тыс. — более чем в два раза с апрельского максимума

Источник изображения: cnbc.com

Согласно данным, представленным на момент написания новости на сайте Coindesk, за последние 24 часа курс биткоина обвалился примерно на 19 %. В момент максимального падения курс составил всего около $30 700, но к моменту написания заметки уже был выше 35 тыс. долларов. При этом ещё около месяца назад биткоин стоил больше $60 тыс. То есть с тех пор он упал практически в два раза.

Биткоин рухнул до тыс. — более чем в два раза с апрельского максимума

Вторая по популярности криптовалюта Ethereum рухнула ещё сильнее. За сутки цена обвалилась более чем на 27 %. Пиковая минимальная стоимость составила менее $1950, а на момент написания новости она курс был несколько выше $2400. Аналогичные курсы у «эфира» наблюдались около месяца назад. А всего неделю назад Ethereum торговался дороже $4300.

Биткоин рухнул до тыс. — более чем в два раза с апрельского максимума

Курсы криптовалют стали постепенно снижаться не так давно. На этой неделе снижение подстегнул Илон Макс, заявив, что Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины из-за их неэкологичности. Однако сегодняшнее падение связано в первую очередь с тем, кто правительство Китая приняло новые ограничения по криптовалютам, запретив местным финансовым организациям оказывать связанные с цифровыми финансами услуги.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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