Основатель криптобиржи рассказал, как украинцы отреагировали на падение биткоина

Как при резком росте, так и при падении стоимости криптовалют объемы торгов на бирже растут. Нынешний обвал на рынке не стал исключением, — рассказал «Минфину» основатель криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян.

Основатель криптобиржи рассказал, как украинцы отреагировали на падение биткоина

По его словам, за последние сутки наибольший объем торгов пришелся на эфириум, биткоин и Ripple. Так, общий объем торгов эфириумом на бирже за прошедшие сутки составил $1,03 млн, что составляет около 30% от всех операций на бирже.

Общий объем операций купли-продажи биткоина за сутки составил около $640 тыс. — около 18,7% от всех операций.

Интерес к криптовалютам растет

Как сообщил Чобанян, всего с начала года объем торговли на бирже Kuna вырос приблизительно в 2 раза. Сейчас количество пользователей биржи превышает 250 тыс. человек. При этом с начала года было зарегистрировано около 50?70 тыс. новых аккаунтов.

Падение криптовалют

Как сообщал «Минфин», 19 мая курс биткоина упал ниже $40 тысяч впервые с начала февраля. В момент написания публикации курс биткоина составлял $32,8 тыс., что на 27% ниже, чем за сутки до этого. Также существенно потеряли в цене и другие ключевые криптовалюты.

Причиной падение стало заявление Народного банка Китая, что цифровые токены нельзя использовать в качестве формы оплаты.

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