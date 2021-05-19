В ГИУ назвали техническим дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантии

Обязательства ГИУ по облигациям, выпущенным под госгарантии, погасило Министерство финансов. Об этом в комментарии «Минфину» сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Егор Притула.

Суть проблемы

В начале мая издание Finbalance опубликовало информацию со ссылкой на Приватбанк, что ГИУ допустила дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантии. В частности, учреждение не выплатило в декабря 2020 года основную сумму и начисленные проценты по облигациям в срок их погашения.

Председатель правления ГИУ сообщил «Минфину», что данные обязательства ГИУ погасило Министерство финансов. Дефолт, который возник, он назвал техническим.

«Главная причина технического дефолта — это ситуация, которая возникла в 2014—2015 году с Дельта Банком. Средства ГИУ, которые были аккумулированы на счетах Дельта Банка, условно говоря, пропали. Поэтому сейчас мы находимся в судах. Фактически нам должны около 3,5 млрд грн, которые включены в седьмую очередь требований кредиторов банка, но пользоваться ими не можем. Поэтому возникла ситуация, когда мы не смогли расплатиться по своим долгам», — прокомментировал Егор Притула.

Что дальше

Егор Притула назвал два главных фактора, которые будут влиять на дальнейшее решение данного вопроса.

«Во-первых, дело рассматривается в суде. Во-вторых, принято решение о слиянии ГИУ и Укрфинжитло. Среди прочего, документ предусматривает докапитализации Укрфинжитла за счет ОВГЗ, которые будут выпущены и частично пойдут на погашение обязательств ГИУ», — отметил председатель правления ГИУ.

Статистика

ГИУ создано правительством в октябре 2004 года. Основной вид деятельности — рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

По сообщению Егора Притулы, в 2020 году 1124 украинские семьи получили жилье на условиях финансового лизинга за счет средств, которые привлекались ГИУ на внутреннем финансовом рынке.

За I квартал 2021 ГИУ отчиталась об убытке 91 млн грн (за этот же период 2020 — 7,3 млн грн).

На конец марта активы ГИУ составляли 2,4 млрд грн, тогда как на начало года — 2,51 млрд грн.

Непокрытый убыток на конец I квартала — 4,74 млрд грн. Собственный капитал — «минус» 2,42 млрд грн.

По итогам 2020 ГИУ отчиталась о прибыли 1,25 млн грн, за 2019 — 1,06 млн грн.