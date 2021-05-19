Число Cardano-миллионеров выросло в 13 раз

Количество инвесторов-миллионеров в криптовалюту Cardano ADA выросло как минимум в 13 раз только в 2021 году, рост актива продолжается. Об этом говорится в данных платформы крипто-разведки CoinMetrics, пишет finbold.com.

Данные показывают, что в период с 1 января по 17 мая 2021 года кошельки с ADA стоимостью не менее $1 миллиона выросли на 1231% с 504 до 6710.

Инвесторы-миллионеры появились в период, когда ADA продолжает привлекать внимание криптосообщества, достигнув 16 мая рекордного уровня в $2,4.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 11:00 курс Cardano составляет 1,78.

Как изменились цены

С начала года до настоящего времени цена ADA выросла более чем на 1000%. В то же время интерес к новостям Cardano на платформе Google Trends недавно достиг пика во всем мире.

Кроме того, с 1 января по 28 апреля 2021 года количество активных адресов ADA выросло на 417,81%, а количество транзакций выросло на 382,84% за тот же период.

Активный рост ADA связывают с падением биткоина на фоне проблем, связанных с углеродным следом.

Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что компания ищет энергоэффективную криптовалюту, и в качестве альтернативы сразу же стали известны такие активы, как ADA.

Маск отметил, что он ищет криптовалюту, которая использует менее 1% энергии, потребляемой биткоинами при майнинге.

Отметим, что основатель Cardano Чарльз Хоскинсон подсчитал, что сеть потребляет меньше энергии, чем 0,01% сети биткоина.