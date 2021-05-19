Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
Фото: promining.net

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли. Об этом говорится в совместном заявлении трех отраслевых ассоциаций, передает Reuters.

Заявление ассоциаций

«В последнее время цены на криптовалюты взлетели до небес и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютами восстановилась, серьезно нарушив безопасность собственности людей и нормальный экономический и финансовый порядок», — предупредили Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежно-клиринговая ассоциация Китая.

В заявлении отмечается, что банки и компании онлайн-платежей не могут и не должны предлагать своим клиентам такие услуги, связанные с криптовалютой, как ее регистрация, торговля, клиринг и расчеты, пишет Forbes.

Что запретили

Китай запретил криптовалютные биржи и первоначальные предложения монет, но не запретил физическим лицам держать криптовалюты.

Финансовые учреждения не должны предоставлять сберегательные, трастовые или залоговые услуги с использованием криптовалюты, а также выпускать финансовые продукты, связанные с криптовалютой, сказано в заявлении регуляторов.

В нем подчеркиваются риски торговли криптовалютами, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

Предыстория

  • В 2017 году Китай закрыл свои местные криптовалютные биржи.

  • В июне 2019 года Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором отмечалось, что он заблокирует доступ ко всем внутренним и иностранным криптовалютным биржам и сайтам первичного размещения токенов.

  • Тем самым китайский ЦБ ограничил торговлю криптовалютами на иностранных биржах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Биткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичностиБиткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичности
Топ-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на DogecoinТоп-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на Dogecoin
Новая накопительная пенсионная система предполагает отчисление 2% зарплаты каждогоНовая накопительная пенсионная система предполагает отчисление 2% зарплаты каждого
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тоннуЦена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну
Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютамиCitigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
Китай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 маяКитай повысит экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и чугун с 1 мая
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукцииКитай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства сталиКитай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную рудуКитайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
Китайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках СШАКитайские компании привлекли рекордные $11 миллиардов на фондовых площадках США
Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%
Последние новости
Подгружаем последние новости