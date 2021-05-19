Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.
Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли. Об этом говорится в совместном заявлении трех отраслевых ассоциаций,
Заявление ассоциаций
«В последнее время цены на криптовалюты взлетели до небес и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютами восстановилась, серьезно нарушив безопасность собственности людей и нормальный экономический и финансовый порядок», — предупредили Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежно-клиринговая ассоциация Китая.
В заявлении отмечается, что банки и компании онлайн-платежей не могут и не должны предлагать своим клиентам такие услуги, связанные с криптовалютой, как ее регистрация, торговля, клиринг и расчеты, пишет Forbes.
Что запретили
Китай запретил криптовалютные биржи и первоначальные предложения монет, но не запретил физическим лицам держать криптовалюты.
Финансовые учреждения не должны предоставлять сберегательные, трастовые или залоговые услуги с использованием криптовалюты, а также выпускать финансовые продукты, связанные с криптовалютой, сказано в заявлении регуляторов.
В нем подчеркиваются риски торговли криптовалютами, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.
Предыстория
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В 2017 году Китай закрыл свои местные криптовалютные биржи.
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В июне 2019 года Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором отмечалось, что он заблокирует доступ ко всем внутренним и иностранным криптовалютным биржам и сайтам первичного размещения токенов.
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Тем самым китайский ЦБ ограничил торговлю криптовалютами на иностранных биржах.