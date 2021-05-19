Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами

«В последнее время цены на криптовалюты взлетели до небес и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютами восстановилась, серьезно нарушив безопасность собственности людей и нормальный экономический и финансовый порядок», — предупредили Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежно-клиринговая ассоциация Китая.

В заявлении отмечается, что банки и компании онлайн-платежей не могут и не должны предлагать своим клиентам такие услуги, связанные с криптовалютой, как ее регистрация, торговля, клиринг и расчеты, пишет Forbes.