Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%

Китайские фьючерсы на горячекатаный рулон и арматуру упали более чем на 5% в среду, поскольку опасения по поводу сокращения производства стали снизились, а строительные работы, как ожидается, замедлятся в предстоящий сезон дождей.



Наиболее продаваемые горячекатаные рулоны на Шанхайской фьючерсной бирже, используемые в производственном секторе, подешевели на 5,2% до 5 678 юаней за тонну, что является самым низким показателем с 30 апреля.



Котировки стальной арматуры строительного назначения с поставкой в ??октябре снизились на 5,6% до 5 309 юаней за тонну.



"Несмотря на отсутствие дальнейшей политики по сокращению производства (стали), торговля сместилась от ожиданий к реальности", - говорится в сообщении GF Futures.



По словам GF Futures, в связи с приближением перерабатывающего сектора к началу непикового сезона для арматуры будет сложно достичь новых пиков, поскольку цены уже высоки.



Согласно данным Национального бюро статистики, объем начатого строительства в Китае за первые четыре месяца вырос на 12,8% по сравнению с годом ранее. Это по сравнению с ростом на 28,2% в первом квартале.



Цены на сталеплавильные ингредиенты на Далянской товарной бирже также упали. Контрольные фьючерсы на железную руду с поставкой в ??сентябре упали на 3,3% до 1193 юаней за тонну на момент закрытия.



Коксующийся уголь в Даляне упал на 1,7% до 1927 юаней за тонну, а кокс - на 2,8% до 2 572 юаней за тонну.



Фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской бирже с поставкой в ??июле выросли на 0,8% до 15 565 юаней за тонну.



