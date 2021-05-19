В департаментах КГГА прошли обыски в связи с незаконным строительством возле Лавры

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации по делу о незаконном строительстве на Редутной, 32.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Киевской городской прокуратуры.

По этому адресу построили шестиэтажный бизнес-центр, хотя планировался жилой дом до 4 этажей. Сотрудники КГГА зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Редутная улица находится в так называемом Царском селе недалеко от Киево-Печерской Лавры.

Фото: dbr.gov.ua

Следствие считает, что бизнес-центр построили вопреки требованиям приказа Министерства культуры и решению Киевского городского совета, которым введен мораторий на новое строительство в буферной зоне Лавры.

По данному факту ведется расследование по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.