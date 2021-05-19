По итогу апреля импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12% и составил 491,6 тыс. тонн. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".



Поставки ДТ из РоSSийской Федерации сократились почти в три раза, до 89,5 тыс. тонн. Из этого объема 78,3 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (-3,4% к апрелю-2020). Еще 5,8 и 5,4 тыс. тонн было отгружено поставленного ранее ресурса через терминал в Гомеле и по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс". Напомним, в связи с санкциями СНБО импорт ресурса по трубопроводу был полностью прекращен во второй половине февраля.



Кроме того, с 1 апреля Proton Energy Group S.A. (Швейцария) принял решение прекратить поставки нефтепродуктов производства "Роснефти" в Украину. Ежемесячно трейдер поставлял около 150 тыс. тонн.



Большую часть выпавшего объема заместила Беларусь , которая нарастила поставки в апреле на 77% – до 261,7 тыс. тонн.



Отгрузки из Литвы за отчетный месяц сократились на 5% – до 50 тыс. тонн, по сравнению с объемом поставок апреля-2020. В портах было оформлено порядка 90 тыс. тонн дизельного топлива (-15% к апрелю прошлого года).



Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 1,4% (на 1,4 тыс. тонн) – до 102,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 0,5% – до 95 тыс. тонн. При этом на Шебелинский завод пришлось 7,2 тыс. тонн, что на 14,3% больше показателя апреля прошлого года.



Доля украинского ДТ в общем балансе рынка по итогу апреля 2021 года составила 17,2% против 15,2% в прошлом апреле.



