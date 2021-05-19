Гречка, рис и манка значительно подорожали - цены на крупи

В Украине значительно подорожала гречка, рис, манка и ячневая крупа.

Гречка, рис и манка значительно подорожали: в Украине изменились цены на крупы

Стоимость круп в магазинах Украины значительно изменились, некоторые стали намного дороже. Есть и такие, которые подешевели. В Государственной службе статистики обнародовали отчет за последний год.

По данным Госстата, за последние 12 месяцев в Украине больше всего повысились цены на ячневую и манную крупу. Эти два вида каш подорожали более чем на треть.

Самые популярные в Украине крупы гречка и рис прибавили в цене 14 процентов. К примеру, средний ценник на гречку на сегодняшний день составляет 40,06 грн за один килограмм крупы.

Гречка, рис и манка значительно подорожали: в Украине изменились цены на крупы

Но не все так плохо, в Госстатистики назвали крупу, которая подешевела, причем существенно. Речь идет о просе, данный продукт стоит сегодня на 16 процентов меньше, чем в апреле 2020 года.

Что касается других продуктов, то по данным экономических аналитиков, в Украине в скором времени подорожает черный чай, поскольку экономическая ситуация в Индии вызывает серьезные опасения. На фоне чрезвычайной ситуации из-за высокой смертности от коронавируса основной поставщик черного чая терпит серьезные убытки и сбои в производстве сырья.


Шевченко Лилия, Тудей

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