Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно в наличной форме, - Минсоцполитики

Тем гражданам, которые имеют счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств.

С мая этого года все жилищные субсидии для граждан Украины будут выплачиваться исключительно в наличной форме.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Он отметил, что принципиальным положением новых правил назначения субсидии является завершение процесса ее монетизации.

"С 2019 года был начат соответствующий процесс, и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии, а также - денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в «Ощадбанке» (около 5% - 160 тыс. домохозяйств). И «Ощадбанк» уже проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме", - пояснил Музыченко.

По его словам, это даст возможность гражданам оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами.

Все граждане, которые пользовались безналичной субсидией в прошлом отопительном периоде до декабря текущего года (до конца 2021 г.), смогут получить соответствующие средства.

"Тем гражданам, которые имеют открытые счета в «Ощадбанке», уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в «Ощадбанке», должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды»", - добавил замминистра.

Напомним, с 1 мая в Украине изменяется порядок переназначения субсидий. Предполагается, что в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. На подачу документов дали пять месяцев, до сентября включительно.