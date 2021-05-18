18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 18 мая, привлекло в бюджет 14,158 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда
Фото: finbalance.com.ua

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах были размещены 4 из 5 запланированных гривневых облигаций со сроками обращения 84 дня, 441, 553, 735 дней.

ОВГЗ в долларах США имели срок обращения 624 дня, в евро — 274 дня.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено почти 14,158 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

  • 529,75 млн грн — под 8,48% с погашением 11.08.21;
  • 2,03 млрд грн — под 11,19% с погашением 03.08.22;
  • 248,24 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;
  • 1,642 млрд грн — под 12,02% с погашением 24.05.23;
  • $62,93 млн — под 3,90% с погашением 02.02.23;
  • 238,43 евро — под 2,50% с погашением 17.02.22.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,48% (-2 б. п.), годовых — 11,19% (-1 б. п.), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,02% (+6 б. п.). Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в долларах, составила 3,9%, в евро — 2,5% (обе ставки без изменений).

По всем выпускам ОВГЗ спрос был полностью удовлетворен, кроме краткосрочных, которые Минфин ограничил лимитом в 500 тыс. шт.

Ранее

  • В январе-апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

В частности, Минфин разместил гривневые гособлигации на 109,259 млрд грн, что на 214,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также были размещены бумаги на $964 млн и 112 млн евро, что меньше на 22,3% и 59,4% соответственно, чем за аналогичный период прошлого года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

  • В 2020 году Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, $3,9 млрд и 845 млн евро.
  • В 2019 году Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в государственный бюджет 227,6 млрд грн, $4,3 млрд и 387 млн евро.

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