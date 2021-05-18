Уоррен Баффет избавился от большей части акций крупного американского банка

Инвестиционная компания Уоррена Баффета F Berkshire Hathaway продала 99% своей доли в одном из крупнейших американских банков Wells Fargo в первом квартале 2021 года

Уоррен Баффет избавился от большей части акций крупного американского банка
Фото: mind.ua

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала 99% своей доли в одном из крупнейших американских банков Wells Fargo в первом квартале 2021 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Что известно

Berkshire Hathaway избавилась примерно от 51,7 млн акций Wells Fargo, оставшаяся у компании доля в банке оценивалась по состоянию на конец марта примерно в $26,4 млн, заметила FT.

Инвесткомпания Баффета владела акциями Wells Fargo с 1989 года. Ранее она была крупнейшим акционером банка: ей принадлежала почти десятая часть ценных бумаг. В январе 2018 года оценочная стоимость пакета превысила $30 млрд, написала FT со ссылкой на данные из документов SEC.

Предыстория

Wells Fargo входит в «большую четверку» американских банков, но переживает последствия скандала с фальшивыми счетами, который развивался с 2016 года.

В феврале 2020 года банк согласился выплатить $3 млрд штрафа, чтобы урегулировать претензии властей по соглашению с Минюстом США и SEC.

Баффет говорил CNN в 2016 году, что Wells Fargo — это «великий банк, который совершил ужасную ошибку». В 2017-м инвестор критиковал руководство банка за то, что оно не вмешалось в ситуацию раньше.

В том же 2017-м Berkshire Hathaway начала сокращать свою долю в Wells Fargo, но за три года скорость выхода из капитала банка сильно выросла, заметила FT.

За последний год инвестиционная компания сократила и участие в капитале других банков, в том числе долю в Goldman Sachs, которую купила во время финансового кризиса, добавила газета. Крупной остается только доля в Bank of America, которая составляет чуть больше 1 млрд акций общей стоимостью $40 млрд (по состоянию на конец марта).

Уоррен Баффет сейчас занимает шестое место в списке самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $109,1 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

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