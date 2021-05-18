Уоррен Баффет избавился от большей части акций крупного американского банка

Предыстория

Wells Fargo входит в «большую четверку» американских банков, но переживает последствия скандала с фальшивыми счетами, который развивался с 2016 года.

В феврале 2020 года банк согласился выплатить $3 млрд штрафа, чтобы урегулировать претензии властей по соглашению с Минюстом США и SEC.

Баффет говорил CNN в 2016 году, что Wells Fargo — это «великий банк, который совершил ужасную ошибку». В 2017-м инвестор критиковал руководство банка за то, что оно не вмешалось в ситуацию раньше.

В том же 2017-м Berkshire Hathaway начала сокращать свою долю в Wells Fargo, но за три года скорость выхода из капитала банка сильно выросла, заметила FT.

За последний год инвестиционная компания сократила и участие в капитале других банков, в том числе долю в Goldman Sachs, которую купила во время финансового кризиса, добавила газета. Крупной остается только доля в Bank of America, которая составляет чуть больше 1 млрд акций общей стоимостью $40 млрд (по состоянию на конец марта).