Amazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардов

Американский гигант Amazon ведет переговоры о приобретении одной из самых известных студий Голливуда с логотипом Leo the Lion и почти вековой историей — Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios), сообщает BBC.

Amazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардов
Фото: daily.afisha.com

Отмечается, что сделка может обойтись Amazon в $9 млрд, что позволит значительно усилить стриминговый сервис компании Amazon Prime. В случае положительного решения удастся расширить контент большим количеством культовых фильмов MGM Studios, поскольку ленты студии охватывают времена от «классического» Голливуда начала XX века до современности.

MGM Holdings, материнская компания MGM Studios, ищет способы продажи студии еще с прошлого года.

Контекст

Студия MGM Studios работает почти 100 лет — с 1924 года.

Среди самых знатных лент студии — «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга и «Космическая Одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика. Недавно студия также занималась франшизой кино про Джеймса Бонда, выпустила сериал «Рассказ служанки» (2017).

Напомним, владелец WarnerMedia ведет переговоры с Discovery о слиянии, что усилит позиции объединенной компании против конкурентов на рынке стриминг — Netflix и Disney.

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