Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона

Китайский разработчик компьютерных игр The9 получит 146 тыс. терабайт дискового пространства, которое будет использовано для экодобычи криптовалюты, сообщает РБК-Крипто. Общая сумма стоимости оборудования для такого майнинга составляет $5,7 млн.

Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Фото: 3DNews

Что это означает

Китайская компания The9 Limited, акции которой торгуются на фондовой бирже NASDAQ, сообщила о подписании трех контрактов на покупку оборудования и лизинг облачных сервисов для майнинга Chia Coin. Общая сумма трех сделок составила $5,7 млн. Это позволит компании получить 146 тыс. терабайт дискового пространства, которое будет использовано для добычи криптовалюты.

В марте The9 Limited заключила соглашение с Bitmain на поставку 24 тыс. ASIC-майнеров. Сумма сделки составила $120 млн.

Стоимость Chia Coin (XCH), по данным CoinGecko, за последнюю неделю выросла на 135%. На 12:08 по Киеву 18 мая токен торгуется на бирже Hotbit на уровне $1,349 тыс.

Криптовалюта Chia Coin начала торговаться на бирже Hotbit 25 апреля. Пиковая цена достигла $2500 за монету, но спустя некоторое время волатильность прекратилась и стоимость одной монеты замерла на отметке около $1000.

Экомайнинг Chia Coin

Токен Chia Coin работает на блокчейне Chia Network, который был создан американским разработчиком и основателем BitTorrent Брэмом Коэном. Он считает, что биткоин и другие криптовалюты, работающие на алгоритме Proof-of-Work (PoW), используют слишком много электроэнергии.

Низкое энергопотребление делает Chia Coin привлекательной для майнеров, главной статьей расходов которых является оплата электроэнергии.

Chia работает на алгоритме Proof-of-Space-and-Time и использует дисковое пространство в качестве валидатора транзакций. Пользователи, предоставляющие собственное дисковое пространство для поддержки сети, получают за это вознаграждение.

Контекст

The9 была основана в 1999 году и занимается разработкой компьютерных игр, ориентированных на китайский рынок. В 2004 году компания провела первичное размещение акций на NASDAQ.

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