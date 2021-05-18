Тайваньская China Steel повышает внутренние цены на сталь в среднем на 8%

Тайваньская China Steel повышает внутренние цены на сталь в среднем на 8%

Как сообщает Taipei Times, тайваньская компания China Steel Corp 14 мая сообщила, что повышает внутренние цены на сталь в среднем на 8% для поставки в следующем месяце, отражая растущий спрос на сталь во всем мире и рост производственных затрат из-за более высокого спроса на сырье.

Компания из Гаосюна повышает цены 12 месяцев подряд, следуя примеру своих китайских коллег Baosteel Group Corp и Wuhan Iron and Steel Corp, а также Formosa Ha Tinh Steel Corp во Вьетнаме.

Как сказано в заявлении компании, мировой спрос на сталь значительно возрастает в связи с восстановлением мировой экономики.

"Ограниченное предложение стали и рост цен на сырье, включая уголь, железную руду и транспортные расходы, привели к тому, что мировые цены на сталь достигли исторического максимума. Высокие цены на сталь становятся новой нормой", - говорится в сообщении.

Компания ожидает, что восходящий тренд сохранится и в следующем квартале.

МинПром по материалам МеталлТорг

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