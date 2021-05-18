Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работников

Фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (гостиницы, кафе, рестораны) в Польше начали испытывать острую нехватку рабочих рук. Об этом сообщает Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Фото: epravda.com.ua

Нехватка рабочих рук

В Польше сезон сбора урожая клубники, вишни, смородины и малины начинается в конце мая.

Польские предприниматели жалуются, что половина их урожая может быть потеряна, если иностранцы не вернутся к сезонной работе. Несмотря на то, что в Польше из-за пандемии остаются постоянные рабочие из Украины, это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве, где характер работ именно сезонный.

Аналогичные проблемы и у предпринимателей из индустрии HoReCa, которая также носит сезонный характер. В этом году предложений работы, связанных с гастрономией и гостеприимством, гораздо больше, чем обычно — срочно требуются официанты, бармены, бариста, горничные, повара.

Как известно, пандемия и локдаун заставили предпринимателей в этих секторах сокращать расходы. В результате большое количество сотрудников были уволены или отправлены в неоплачиваемые отпуска.

По последним данным GUS (Центрального статистического управления Польши), за год в области HоReCa было ликвидировано 24,1 тысячи рабочих мест. Но сейчас количество вакансий в этой области начало расти.

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