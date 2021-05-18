АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

Автозаправочные сети (АЗС) возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Министерства экономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива. Многие компании разместили свои сообщения на собственных страницах в соцсетях.

АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики
Фото: ukrinform.ua

Позиция участников рынка

«Продажа премиального топлива возобновлена… Условия программы лояльности в процессе настройки», — сообщила компания SOCAR в Facebook.

О возобновлении продаж брендированного топлива уведомила также сеть KLO.

Одновременно директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн обратил внимание на юридическую составляющую истории с разъяснением и возможные последствия.

«В постановлении Кабмина в перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано: бензин А-95 и дизельное топливо. Все фирменные марки топлив, прежде всего, являются бензином А-95 и дизельным топливом. Поэтому чтоб там не писало Минэкономики, за продажу сверх граничной цены можно полностью обоснованно наказать. Это и есть главной причиной того, что не все сети возобновили продажу этих марок», — написал он на своей странице в фейсбуке.

И добавил, что некоторые сети вообще не продают «обычный» бензин и ДТ, а только фирменные и брендованные.

«Сеть продолжает реализацию обеих марок по ценам, выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав „обычный“ дизель или оставив на колонках только фирменный. Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине. Это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании. Уверен, каждый день будет открываться что-то новое», — добавил он.

Контекст

Кабмин постановлением №?474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина — ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ — 20,89 грн/литр, бензина — 25,22 грн/литр.

В этой связи большинство сетей, торгующих брендовым топливом, заявили о приостановлении продаж премиального топлива.

После этого Минэкономики в воскресенье вечером выпустило разъяснение, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества, поскольку в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении предельной торговой надбавки, включены именно «обычный» бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

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