Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну, поскольку стремительный рост производства стали в Китае показал, что нет никаких признаков охлаждения отрасли, несмотря на попытки правительства ограничить объем производства с прошлогоднего рекорда более 1 млрд тонн.



Производство нерафинированной стали в апреле выросло до 97,9 млн тонн, что стало рекордным за месяц и за день.



Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 2%, до 205,70 долл. за тонну после падения примерно на 11% за два предыдущих торговых дня. Контракты в Даляне закрылись с повышением на 2,1% после снижения дневного лимита в пятницу. Фьючерсы на арматуру упали на 0,8% в Шанхае, а горячекатаный рулон упал на 3%.



Железная руда резко выросла в начале прошлой недели, что побудило власти принять дальнейшие меры в отношении сталелитейного сектора. Сталелитейные заводы от Таншана до Шанхая были предупреждены не подделывать и не распространять информацию о повышении цен после того, как премьер-министр Ли Кэцян призвал страну бороться с ростом цен.



Биржа в Даляне повысила торговые лимиты на железную руду, а Шанхайская фьючерсная биржа планирует со вторника поднять торговые лимиты на фьючерсы на деформированный стальной прокат и горячекатаный лист.



