Цены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондов

Цены на золото в понедельник, 17 мая, достигли максимума 3,5 месяцев за счет падения доходности казначейских облигаций США и сохраняющихся опасений по поводу инфляции. Об этом сообщает investing.com со ссылкой на Reuters.

Цены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондов
Фото: dw.com

Рынок драгоценных металлов

Спотовая цена на золото выросла на 0,23% — до $1,846,5 за тройскую унцию к 14:45 по Киеву. Таким образом она достигла максимума со 2 февраля.

Палладий подорожал на 0,17% — до $2.897,43 за унцию, и прибавило 0,6% — до $27,58 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,24% до $1.227,9.

Спекулянты нарастили число чистых длинных позиций в золоте на неделе, завершившейся 11 мая, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Активы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли на 0,4% — до 1,028,36 тонн в пятницу, 14 мая.

«Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США и более слабые розничные продажи были действительно мощным сочетанием факторов для золота», — сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания Федрезерва США в среду, 19 мая, надеясь на дополнительные намеки на дальнейшую траекторию политики регулятора и комментарии об инфляции.

Контекст

Ключевые экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что розничные продажи в США в апреле неожиданно приостановили рост, а потребительские цены выросли сильнее, чем ожидалось.

ФРС после выхода данных попыталась ослабить тревоги рынка об ускоряющейся инфляции, что сдержало рост доходности казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до минимума почти за неделю, снизив вмененные издержки владения бездоходным золотом.

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