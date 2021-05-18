ФГВФЛ продает пул активов Родовид Банка на 8,9 миллиарда. Возможный дисконт 99%

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФВГФЛ), 1 июня планируется «голландский» аукцион по продаже пула активов Родовид Банка на 8,9 млрд грн. Об этом сообщает Фонд.

Фото: delo.ua

Профиль лота

В пул активов вошли:

более 90 прав требования и имущественных прав по кредитам, заключенным с субъектами хозяйствования;

более 440 позиций дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности;

имущественные права по векселю и др.

В обеспечение вошли различные активы, расположенные во многих регионах Украины. В частности, среди них коммерческая и жилая недвижимость, имущественные комплексы, земельные участки, оборудование, транспортные средства и др.

Стартовая цена на лот — 70,8 млн грн. В ходе торгов она может снизиться до 14,2 млн грн.

Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 8,9 млрд грн. Средний срок просрочки по кредитам — 12 лет, около трети заемщиков — действующие юридические лица.

За 100 активами открыты судебные дела, по 15 — производства Государственной исполнительной службы, за 40 — уголовные дела. По некоторым кредитам отсутствует полный пакет документов.

Ранее эти активы уже выставлялись на продажу — отдельно и в пуле, однако пока не были куплены.

Все деньги, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами Родовид Банка, уверяет ФГВФЛ.