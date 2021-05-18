За пять лет количество связанных с чиновниками компаний выросло на 20%

За последние 5 лет количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 3 тыс. Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

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Согласно сообщению, украинские госчиновники обязаны указывать компании, которыми находятся в их собственности, в своих декларациях имущественного состояния. Так, в 2016 году в декларациях фигурировало 16?117 компаний, а в 2020-м — 19?118.

Отмечается, что, поскольку состав чиновников в Украине постоянно меняется, то и перечень связанных бизнесов каждый год разный. В целом за пять лет в декларациях имущественного состояния «засветилось» 42?262 компании.

На что обратить внимание

Эксперты отметили, что чиновникам не запрещается законом владеть бизнесами и быть конечными бенефициарами. В то же время есть требования о передаче корпоративных прав в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.

«Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников», — отмечает руководитель направления корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.