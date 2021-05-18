WarnerMedia и Discovery ведут переговоры о слиянии
Discovery и WarnerMedia объединят в новую компанию. Она будет торговаться на бирже, а владеть ею будут совместно акционеры AT&T и Discovery. Об этом
Что известно
Точное распределение долей и стоимость новой компании неизвестны.
Рыночная капитализация Discovery — $16 млрд, стоимость предприятия — $30 млрд. В 2018 году AT&T приобрела за $85 млрд Time Warner, переименованную в WarnerMedia.
Первым о переговорах AT&T и Discovery 16 мая сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, соглашение изменит стратегию AT&T, которая много лет объединяла телекоммуникационные и медиа-активы.
Какие ожидания
По мнению источников CNBC, сделка укрепит позиции новой компании против конкурентов на рынке стриминга — Netflix и Disney.
Переговоры между компаниями пока не закончились, отмечают источники, а AT&T и Discovery отказались от комментариев изданию.