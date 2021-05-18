Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%

Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млрд 723,355 млн долл. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 1 млрд 53,328 млн долл.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) Украины во вторник, 18 мая, на черные металлы за этот период пришлось 19,5% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,71% за первые четыре месяца прошлого года.

Импорт черных металлов за четыре месяца текущего года вырос на 9,1% – до 324,148 млн долл. В апреле этот показатель составлял 109,907 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 13% - до 332,462 млн долл. В апреле зарубежные продажи таких товаров выросли до 96,393 млн долл.

Импорт металлоизделий за четыре месяца возрос на 13,7% - до 291,079 млн долл. В апреле их было ввезено на 81,604 млн долл.

Как сообщалось, металлургические предприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до 7 млрд 690,378 млн долл. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до 1 млрд 39,742 млн долл.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до 904,533 млн долл. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до 879,687 млн  долл.

МинПром по материалам Металлургпром

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