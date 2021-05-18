Минздрав подписал со Всемирным банком кредитное соглашение на $90 млн

Новый проект предусматривает вакцинацию 10 млн граждан Украины.

Минздрав подписал со Всемирным банком кредитное соглашение на $90 млн
Фото: Business World Ghana

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка, договорились о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Соглашение, предусматривающее получение Украиной 90 млн долларов, подписали министр Максим Степанов и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Деньги пойдут по трем направлениям:

  • 1,1 млрд грн (40 млн дол) - на поддержку приобретения вакцины
  • 850 млн грн (30 млн дол) - на развертывание вакцинации против COVID-19
  • 550 млн грн (20 млн дол) - на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

Соглашение предусматривает, что правительство Украины будет финансировать поставки вакцин против COVID-19 для уязвимых групп населения, введя отдельный пакет вакцинации в рамках Программы медицинских гарантий.

В рамках проекта будут возмещаться осуществленные расходы НСЗУ на вакцинацию 10 млн человек и обеспечиваться эффективное администрирование вакцинации приоритетных групп населения, как определено в Дорожной карте по введению вакцинации от COVID-19 в Украине.

"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупке вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важной целью на данном этапе является также ускорение темпов вакцинации с сохранением фокуса на лицах, которые в группе высокого риска заражения и развития осложнений от COVID-19", - сказал Банерджи.

Напомним, что в начале мая Всемирный банк выделил 200 млн долларов на пятилетний проект по совершенствованию высшего образования в Украине.

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