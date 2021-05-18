Энергомашспецсталь изготовит для американской Nucor партию опорных валков

Энергомашспецсталь изготовит для американской Nucor партию опорных валков

Американская металлургическая корпорация Nucor заказала у ПАО "Энергомашспецсталь" партию опорных валков по 150 тонн каждый. Контракт на поставку продукции для крупнейшего производителя стали в США был подписан в апреле 2021 года.

Согласно договорным обязательствам "ЭМСС" выполнит для своего нового партнера квалификационный заказ – партию опорных валков для ТЛС "4500". Изготовление и отгрузку продукции Заказчику ПАО "ЭМСС" планирует завершить до октября 2022 года.

"С компанией Nucor мы ранее не сотрудничали, для нас это новый клиент. Успешное выполнение договора станет важным шагом к началу долгосрочной совместной деятельности с данной компанией. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии", - отметил начальник отдела продаж продукции для металлургии ПАО "ЭМСС" Константин Мареев.

Nucor Corporation – ведущая американская сталелитейная компания, крупнейшая в США и 11-я в мире на 2017 год. Была образована в 1955 году. Владеет около 40 мини-заводами по всей территории США, производящими почти все виды проката и ориентирующимися на потребности конкретных регионов.

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является роSSийский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом") - это крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

МинПром по материалам Металлургпром

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