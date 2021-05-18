Интерпайп изготовил новый тип колес для немецкой Deutsche Bahn

Интерпайп изготовил новый тип колес для немецкой Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания "Интерпайп" продолжает развивать сотрудничество с национальным оператором железных дорог Германии – компанией Deutsche Bahn. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В апреле была отгружена и успешно прошла инспекцию у заказчика первая партия колес новой конструкции ЕТ 442 диаметром 840 мм.

Среди основных особенностей конструкции – сверловка в диске для установки дисковых тормозов, а также повышенные требования к точности геометрических параметров и допусков. Особые требования заказчик выдвинул и к покраске. Так, на колеса нанесено как эксплуатационное покрытие, так и временное, которое будет снято при установке тормозных дисков и при запрессовке колес в колесные пары.

"Колеса ЕТ 442 – это сложный продукт, для производства которого "Интерпайп" приложил немало усилий. Прежде чем выпустить промышленную партию, мы сертифицировали новую для нас конструкцию согласно требованиям TSI и европейским стандартам. Deutsche Bahn остался доволен результатами контроля и будет использовать нашу продукцию для ремонта и обновления колпар", - отметил директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайпа" Александр Гарькавый.

"Производство таких колес – это еще один шаг к укреплению позиций компании на рынке пассажирских перевозок ЕС. Наша стратегическая задача – наращивать экспорт высокотехнологической продукции как для национального оператора немецких железных дорог, так и для других перевозчиков Европы", - добавил он.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



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