УЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грн

Следователи Национальной полиции выявили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является АО "Укрзализныця". Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Во время досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров.



"Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более 1 млн грн", - говорится в сообщении.



Вчера, 17 мая, в Киеве , Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по месту жительства фигурантов. В результате было изъято документацию по закупке комплектующих, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.



Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается.



Фигурантам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



