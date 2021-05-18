УЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грн

УЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грн

Следователи Национальной полиции выявили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является АО "Укрзализныця". Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров.

"Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Вчера, 17 мая, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по месту жительства фигурантов. В результате было изъято документацию по закупке комплектующих, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

МинПром по материалам Укринформ

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