В Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые сутки

На иностранном судне под мешками с цементом привезли 13 тонн обуви, одежды, духов и тому подобного.

В Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые сутки
Фото: dpsu.gov.ua

На теплоходе с цементом, прибывшем в Николаевский порт, обнаружили 13 тонн контрабанды - обуви, спортивных костюмов, купальников, парфюмерии, автозапчастей и тому подобного. Выгрузка рекордной партии контрабанды продолжается вторые сутки, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы.

Незаконный груз обнаружили вчера, 17 мая. Сейчас следственные действия продолжаются и устанавливается круг причастных к незаконной сделке лиц. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

По состоянию на 8:00 уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров, информируют в Госпогранслужбе.

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