Visa и Mastercard готовы поэтапно уменьшить ставку интерчейндж до 0,9%

Платежные системы подписали меморандум с НБУ.

Visa и Mastercard готовы поэтапно уменьшить ставку интерчейндж до 0,9%
Фото: Depositphoto/Wavebreakmedia

Международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о готовности поэтапно снизить ставки внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 0,9%.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, который во вторник, 18 мая, подписал с Visa и Mastercard меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине.

Меморандум открыт для присоединения для других участников рынка.

Согласно этому документу, Visa и Mastercard обращаются в комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж:

  • с 01.07.2021 - не более 1,20%;
  • с 01.07.2022 - не более 1,00%;
  • с 01.07.2023 - не более 0,90%.

Нацбанк назвал такое уменьшение ставок компромиссным и подчеркнул, что регулирование платежного рынка должно происходить исключительно по рыночным подходам.

Напомним, что в последнее время в Украине активизировалась дискуссия по законодательному регулированию размера интерчейнджа и комиссии за эквайринг. Этот вопрос даже выносился на заседание Национального совета реформ.

АМКУ ранее заявлял, что выступает против государственного регулирования ставки интерчейндж.

Услуга эквайринга позволяет потребителям осуществлять безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускающим платежные карты) межбанковскую комиссию - интерчейндж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

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