Минфин назвал дату и размер первой выплаты по ВВП-варрантам

Вторая выплата будет не раньше, чем через два года.

Минфин назвал дату и размер первой выплаты по ВВП-варрантам
Фото: LB.ua

Украина 31 мая осуществит первую выплату по государственным деривативам, выпущенным в 2015 году в рамках реструктуризации еврооблигаций. Ее размер составит 40,75 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Непогашенная условная сумма государственных деривативов, известных также как ВВП-варранты или "варранты Яресько", составляет 3,239 млрд долларов.

Таким образом, держатели получат выплату в размере 12,58 доллара за тысячу долларов условной суммы государственных деривативов, которые им принадлежат.

Напомним, в 2015 году Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Договоренность предусматривала списание около 3 млрд долга и отсрочку на выплату 8,5 млрд долларов основной суммы долговых обязательств на четыре года.

Владельцы облигаций получили новые бумаги на общую сумму $11,95 млрд с доходностью 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 годы. Кроме того, условиями обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов.

Это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики: чем быстрее увеличивается ВВП, тем больше будет сумма. Если ВВП за год увеличился менее чем на 3%, государство не платит.

В 2021 году Украина платит по варрантам, исходя из роста ВВП в 2019 году на 3,2%.

В 2020 году из-за коронакризиса экономика обвалилась, так что выплат в 2022 году не будет.

В 2023 году выплаты будут больше, чем в этом году, поскольку даже по консервативному прогнозу Нацбанка в 2021 году ожидается рост на 3,8%.

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