В Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из Индии

На сегодняшний день в Индии образовалась чрезвычайная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого количество работников на чайных плантациях резко снизилось, что приведет в дальнейшем к уменьшению производства чая и его поставок в другие страны, в том числе и в Украину.

В Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из Индии

На сегодняшний день массовые заражения коронавирусом зафиксированы на 90 плантациях в Индии. Еще 800 остальных плантаций пытаются спасти, введя карантин. Владельцы производств бьют тревогу и сообщают, что если государство не возьмет под контроль вспышку болезни, на чайных полях просто не останется здоровых сотрудников и работать будет некому.

Индия — мировой лидер по выращиванию чая самого высокого качества. Негативным фактором, который и так повлияет на урожай в этом году, стала засушливая погода, которая сейчас царит в стране. Местные жители с нетерпением ждут дождей.

В Украине подорожает чай из-за прекращения поставок из Индии

По словам председателя Индийской чайной ассоциации Вивека Гоенку, производство на некоторых плантациях в Ассаме снизится на 20%.

С учетом текущей ситуации, объем производства чая в Индии за год упадет на 10%, а экспорт — на 18%. Это значит, что остальные крупные экспортеры Шри-Ланка, Кения, Вьетнам и Китай смогут поднять свои позиции на мировом рынке и увеличить долю экспорта.

Себестоимость черного индийского чая с осени, вероятно, вырастет. Главное, чтобы до этого времени Индия и вовсе не прекратила сбор сырья, ведь это грозит рынку дефицитом многих сортов и ростом цен на продукт.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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