Liberty Steel получила временную защиту от кредиторов для подразделения Liberty Liege-Dudelange

Британская металлургическая группа Liberty Steel по решению бельгийского суда получила временную защиту от кредиторов для своего подразделения Liberty Liege-Dudelange, которое включает два прокатных завода в Бельгии и Люксембурге.



Совокупная мощность этих предприятий составляет 1,6 млн т проката с покрытиями, 300 тыс. т товарного холоднокатаного проката и 200 тыс. т жести в год. Они были приобретены британцами в 2019 г. у ArcelorMittal, которой тогда пришлось продать часть европейских активов по требованию антимонопольных органов, чтобы получить право на покупку итальянского меткомбината Ilva.



После банкротства в марте текущего года компании Greensill Capital, ключевого финансового партнера группы GFG Alliance, к которой относится Liberty, заводы столкнулись с хронической нехваткой оборотных средств. В частности, проблемы возникли с оплатой горячекатаного проката, который поставляет ArcelorMittal. Ранее Liberty Liege-Dudelange пыталась организовать работу по толлинговой схеме, чтобы клиенты сами поставляли на заводы горячекатаный прокат, но не нашла в этом понимания у потребителей.



Как заявляет Liberty, предприятия продолжают работу. По данным Platts, компании удалось закупить горячекатаные рулоны по импорту. Тем не менее перспективы остаются туманными. Для группы GFG Alliance это уже второй случай запроса защиты от кредиторов. В апреле в такой режим перешли три завода по выпуску алюминиевой продукции во Франции.



Тем временем Следственный комитет Великобритании (Serious Fraud Office) открыл дело против GFG Alliance. Группа подозревается в проведении фиктивных финансовых операций, отмывании денег и других серьезных нарушениях. А банк Wyelands, которому компания должна почти 330 млн долл., сообщил, что по состоянию на апрель по более 80% ее займов не выплачивались даже проценты.



