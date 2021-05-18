Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке

Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке

В январе-апреле 2021 г. емкость украинского внутреннего рынка составила 1363,7 тыс. т металлопроката, из которых 288,7 тыс. т, или 21,17%, приходится на импорт. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В январе-апреле 2020 г. емкость внутреннего рынка была 1265,1 тыс. т, из них 341,1 тыс. т, или 26,29%, импортировано.

Таким образом, за 4 месяца 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-апреля 2020 г. на 7,79% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,79%.

Структура импорта в январе-апреле 2021 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,10% и 43,33% соответственно); в аналогичном периоде 2020 г., наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 50,40% и 47,52%).

Среди металлургических импортеров в первом квартале 2021 г. первое место занимает СНГ (47,4%), на втором ЕС-27 (23,9%), на третьем — прочие страны Европы (14,2%).



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