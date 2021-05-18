В мае-июне состоится более 100 аукционов в рамках большой и малой приватизации, - Кирилл Тимошенко

Доход от приватизации по итогам прошлого года составил 2,5 миллиарда гривен.

В мае-июне состоится более 100 аукционов в рамках большой и малой приватизации, - Кирилл Тимошенко

Для начала преобразования убыточных госпредприятий в прибыльные производства в Украине впервые созданы необходимые условия, и присутствует политическая воля. В мае-июне в рамках большой и малой приватизации будет проведено более 100 аукционов по продаже предприятий, ранее находившихся на балансе государства.

Об этом в Facebook заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.

«В Украине годами избегали реальной приватизации крупных объектов государственного имущества. Для страны они приносили убытки и только для избранных - могли быть коррупционной кормушкой», - написал Тимошенко.

Он напомнил, что в конце апреля Владимир Зеленский разблокировал большую приватизацию в Украине, что стало без преувеличения историческим событием.

«Она, во-первых, даст новую жизнь убыточному имуществу. А во-вторых - привлечет миллиардные инвестиции. Пора превращать убыточный балласт в прибыль для украинского бюджета», - отметил заместитель главы ОП.

Приватизация уже стала отдельной темой селекторных совещаний в Офисе президента с областными государственными администрациями. В последнем совещании 17 мая приняли участие и представители Фонда государственного имущества Украины.

«Ключевое в нашей совместной работе - чтобы большая и малая приватизация в Украине происходила прозрачно. Впервые в истории Украины на это есть политическая воля. Процесс уже необратим», - пишет Тимошенко.

По его данным, в прошлом году Фонд госимущества планировал получить доход от приватизации в размере 400 млн гривен, но, даже несмотря на карантин и кризис, вызванный пандемией, реальный доход от приватизации по итогам года составил 2,5 миллиарда гривен.

В 2021 году эти показатели будут еще выше, считает Тимошенко, поскольку конкуренция среди инвесторов растет. Если в апреле 2020 года среднее количество участников на торгах составило 3,67, то в апреле этого года их количество увеличилось до 4,57.

«И это, я уверен, только начало. Уже на май-июнь запланировано более 100 аукционов по всей стране», - подытожил Тимошенко.

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