Следователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривен

Обвинительный акт направлен в суд.

Следователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривен
Фото: ДБР

Во Львове следователя Службы безопасности Украины подозревают в присвоении арестованных ювелирных изделий из золота и серебра на более чем 8,5 млн гривен.

Обвинительный акт направлен в суд, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Установлено, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту "Львов" работники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг, которые гражданин перевозил незаконно. После чего по факту возможных противоправных действий таможенников, а именно вероятного содействия гражданину в незаконном перемещении этих изделий, было открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

Уже в конце 2018-го постановлением районного суда города Львова на изделия был наложен арест, а в январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ним якобы для проведения судебных экспертиз. Однако 14 января 2019 года указанный правоохранитель противоправно вернул арестованные ювелирные изделия "владельцу".

Общая стоимость изделий в ломе составляет 8 650 715 грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

Следователь по особо важным делам одного из отделений Управления Службы безопасности Украины в Львовской области обвиняется в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

В случае, если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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