Телевидение в Украине станет бесплатным

В Украине анонсировали запуск бесплатного цифрового телевидения с доступом к 12 телеканалам для всех жителей страны. На эти цели государство выделит 490 млн грн. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Телевидение в Украине снова станет бесплатным

Из-за кодирования спутникового телевидения украинцы потеряли возможность смотреть украинские каналы. Для этого необходимо приобрести новый тюнер и подписать договор с провайдерами. Альтернативы пока нет. Но в Минцифри предлагают создать цифровой мультиплекс (Multiplex) с бесплатным доступом к государственным каналам и "Общественному ТВ". Сигнал будет доступен для всех жителей Украины.

Создание бесплатной цифровой общенациональной цифровой сети мультиплекс даст украинцам возможность смотреть любые телеканалы, в том числе и европейские, а не только украиноязычные и русскоязычные.

Телевидение в Украине снова станет бесплатным
Как известно, крупнейший в Украине ТВ-провайдер Lanet не смог договориться с украинскими медиагруппами и клиентами компании с 1 мая исчезли с экранов телеканалы ICTV, "Новый канал", СТБ, М1, М2 и "Оце". У других провайдеров доступ к украинским телеканалам пока не ограничено.

Телевидение в Украине все еще остается основным каналом получения информации, поэтому ограничить доступ к нему государство не может, хотя уже в домах многих граждан нет телевизоров, и они получают всю информацию через интернет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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