СБУ заподозрила арендатора Ахтырской ТЭЦ в попытке довести ее до банкротства

Менеджмент компании обвиняют в присвоении 40 млн грн.

СБУ заподозрила арендатора Ахтырской ТЭЦ в попытке довести ее до банкротства
Фото: ohtec.com.ua

Служба безопасности Украины подозревает арендатора Ахтырской теплоэлектроцентрали в попытке доведения ее до банкротства.

На сайте СБУ сообщается, что руководство фирмы-арендатора в 2019-2020 годах без согласования с контролирующими органами заключило ряд заведомо экономически невыгодных и ложных договоров с аффилированными коммерческими структурами. Таким образом менеджмент якобы присвоил 40 млн гривен, а предприятие получило искусственно созданные долги.

По состоянию на май 2021 года они составляют более 60 млн гривен.

Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерческой структуры и аффилированных коммерческих фирмах правоохранители изъяли документы и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (растрата) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ахтырская ТЭЦ была построена в 1959 году в составе РЭУ "Харьковэнерго". Установленная электрическая мощность Ахтырской ТЭЦ - 12 750 кВт/ч и тепловая мощность - 225,9 Гкал/час. Основной задачей предприятия является производство электрической и тепловой энергии, это единственный поставщик тепла в Ахтырке.

С 1997 года целостный имущественный комплекс ТЭЦ, принадлежащий государству, находится в аренде. Арендатором является киевская компания ООО "Брокэнергия".

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