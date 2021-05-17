Канадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардов

Канадцы сэкономили в 2020 году столько же средств, как в течение предыдущих семи лет, вместе взятых. Депозиты выросли на 160 млрд канадских долларов в течение первых трех кварталов. Такие данные обнародовало Статистическое бюро Канады.

Канадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардов
Фото: efl-study.са

Рекордное начало года

В среднем в течение прошлого года канадцы откладывали на сбережения 15,1% своих доходов. «Доступный доход вырос на 10% по сравнению с 2019-м, что стало наибольшим ростом за почти четыре десятилетия, поскольку правительство приняло беспрецедентные меры экономической поддержки», — отмечают в ведомстве.

Больше всего накапливали бедные и молодые жители Канады.

«Государственная помощь превысила потери в зарплате и доходе самозанятых, вследствие чего молодые и бедные домохозяйства накопили больше всего», — резюмируют в Статистическом бюро.

Что было в прошлом году

«В 2020 году реальный ВВП уменьшился на 5,4%, что стало самым большим годовым падением с начала сбора ежеквартальных данных в 1961 году», — отметили в Статистическом бюро.

Такое стремительное падение было связано с прекращением значительной части экономической активности из-за пандемии covid-19 в марте и апреле прошлого года. Впрочем, с лета экономическая активность медленно, но уверенно росла, и только в течение 4-го квартала 2020 года ВВП страны вырос на 2,3%. Однако все же этого не было достаточно для возвращения на допандемичный уровень.

Covid-19 в Канаде

Всего в 38-миллионной стране было инфицировано 1,323 млн человек, или 3,5%. Вылечились 1,226 человек, или 92,7% заболевших, летальный исход — у 24?908 пациентов, или 1,9%.

С начала кампании по вакцинации от covid-19 в конце прошлого года более 7,2 млн канадцев, или 20%, получили хотя бы одну дозу прививки. Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные правительством Канады.

Несмотря на то, что в Канаде изначально к вакцинации от covid-19 применяется принцип приоритетности на основе уязвимости, некоторые категории населения получили доступ к прививкам значительно раньше других. Так, почти 85% канадцев старше 80 лет уже получили хотя бы одну дозу, как и около 90% медработников, которые непосредственно общаются с больными.

Заметим, что в последние недели темп кампании по вакцинации населения в Канаде существенно вырос и ежедневно прививки получают более 250 тыс. человек.

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