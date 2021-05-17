США убрали Швейцарию из списка валютных манипуляторов

Министерство финансов США исключило Швейцарию из «черного списка» валютных манипуляторов. Об этом сообщает портал «Швейцария деловая».

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Причины решения

Штаты не смогли доказать, что Конфедерация каким-либо образом имеет преимущества в международной торговле за счет вмешательства в процессы на валютном рынке.

Согласно заявлению министерства финансов США , нет никаких доказательств того, что Конфедерация каким-либо образом препятствует корректировке платежного баланса или имеет несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле.

Сам Национальный банк Швейцарии отвергает обвинения США в валютных манипуляциях. Для того, чтобы считаться валютным манипулятором, страна должна в определенной степени вмешиваться в процессы на валютном рынке и иметь большой профицит экспорта в США .

Кто еще в списке

В 2019 году, в разгар торговой войны, США признали валютным манипулятором Китай — это был первый подобный случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.

В списке также остаются Тайвань и Вьетнам. «Министерство финансов постоянно работает над противодействием попыток иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских рабочих в несправедливое, невыгодное положение», — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

Кроме того, Минфин сохранил в списке стран «под наблюдением» (к ним у США также есть претензии в связи с их валютной и торговой политикой) Китай , Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Индию, Сингапур, Малайзию и Таиланд, а также добавил в него еще две страны — Ирландию и Мексику.

Контекст

В декабре 2020 года, т. е. еще при администрации президента Дональда Трампа, США внесли Швейцарию в список возможных валютных манипуляторов. Теперь же, как оказалось, что Штаты не нашли никаких доказательств валютных манипуляций со стороны Конфедерации.

Напомним, что каждые полгода США проводит проверку 20-ти главных торговых партнеров на предмет валютных манипуляций. Для Конфедерации попадать в список не впервой: Конфедерация находилась в списке с 2016-го по 2019 год.