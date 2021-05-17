США убрали Швейцарию из списка валютных манипуляторов

Министерство финансов США исключило Швейцарию из «черного списка» валютных манипуляторов. Об этом сообщает портал «Швейцария деловая».

США убрали Швейцарию из списка валютных манипуляторов
Фото: golosameriki.com

Причины решения

Штаты не смогли доказать, что Конфедерация каким-либо образом имеет преимущества в международной торговле за счет вмешательства в процессы на валютном рынке.

Согласно заявлению министерства финансов США, нет никаких доказательств того, что Конфедерация каким-либо образом препятствует корректировке платежного баланса или имеет несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле.

Сам Национальный банк Швейцарии отвергает обвинения США в валютных манипуляциях. Для того, чтобы считаться валютным манипулятором, страна должна в определенной степени вмешиваться в процессы на валютном рынке и иметь большой профицит экспорта в США.

Кто еще в списке

В 2019 году, в разгар торговой войны, США признали валютным манипулятором Китай — это был первый подобный случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.

В списке также остаются Тайвань и Вьетнам. «Министерство финансов постоянно работает над противодействием попыток иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских рабочих в несправедливое, невыгодное положение», — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

Кроме того, Минфин сохранил в списке стран «под наблюдением» (к ним у США также есть претензии в связи с их валютной и торговой политикой) Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Индию, Сингапур, Малайзию и Таиланд, а также добавил в него еще две страны — Ирландию и Мексику.

Контекст

В декабре 2020 года, т. е. еще при администрации президента Дональда Трампа, США внесли Швейцарию в список возможных валютных манипуляторов. Теперь же, как оказалось, что Штаты не нашли никаких доказательств валютных манипуляций со стороны Конфедерации.

Напомним, что каждые полгода США проводит проверку 20-ти главных торговых партнеров на предмет валютных манипуляций. Для Конфедерации попадать в список не впервой: Конфедерация находилась в списке с 2016-го по 2019 год.

Отнесение стран к категории валютных манипуляторов во многом является символическим шагом. Закон США требует, чтобы Минфин начал двусторонние консультации с такими государствами, но не накладывает немедленных штрафов.

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