"Газпром" купил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

РоSSийский "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь.

Это следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform, передает "Интерфакс-Украина".

На платформе RBP в понедельник бронировали дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал немного меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки, на май - те же 15 млн куб. м/сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки, 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Сегодня Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из РоSSии находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.