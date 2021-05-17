СБУ пресекла деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине
Из незаконного оборота изъята продукция почти на 5,7 млн гривен.
Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Дельцы «работали» на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн гривен. Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Головановского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежащих акцизному налогообложению.
Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего; почти 100 тыс. л. сырой нефти; 120 тыс. л. дизельного топлива; 24,5 тыс. л. бензина.
В общем из незаконного оборота изъята продукция почти на 5,7 млн гривен.
В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщены подозрения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса.
Напомним, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области нелегальный нефтеперерабатывающий завод, где было обнаружено более 160 тонн контрафактного горючего.
Зимой на Сумщине СБУ разоблачила дельцов, которые почти год воровали нефть из государственного нефтепровода.