СБУ пресекла деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине

Из незаконного оборота изъята продукция почти на 5,7 млн гривен.

СБУ пресекла деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Дельцы «работали» на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн гривен. Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Головановского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежащих акцизному налогообложению.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего; почти 100 тыс. л. сырой нефти; 120 тыс. л. дизельного топлива; 24,5 тыс. л. бензина.

В общем из незаконного оборота изъята продукция почти на 5,7 млн гривен.

В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщены подозрения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области нелегальный нефтеперерабатывающий завод, где было обнаружено более 160 тонн контрафактного горючего.

Зимой на Сумщине СБУ разоблачила дельцов, которые почти год воровали нефть из государственного нефтепровода.

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