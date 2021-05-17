На Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепровод

По заключению экспертов, на этом участке ежемесячно могли разворовывать 150-200 кубометров нефтепродуктов.

?На Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепровод
Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со специалистами ОАО "Укргаздобыча" разоблачили и ликвидировали незаконный врез в магистральный газонефтепровод на Харьковщине.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что в Богодуховском районе повредили газонефтеконденсатопровод и создали несанкционированный отвод для хищения сырья. Однако злоумышленники не успели воспользоваться незаконным отводом: их преступная деятельность была приостановлена на начальном этапе.

По заключению экспертов, на этом участке ежемесячно могли разворовывать 150-200 кубометров нефтепродуктов, нанося государству ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Также отмечается, что нарушение целостности газонефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса. СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Напомним, в марте на Прикарпатье разоблачили хищение нефти на 2 млн гривен.

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