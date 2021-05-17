Собственный токен криптобиржи Binance Coin резко подешевел на 9%. Причина — расследование регуляторов

Министерство юстиции и Налоговое управление США (IRS) инициировали расследование в отношении одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance, сообщает РБК-Крипто со ссылкой на Bloomberg.

Фото: 2bitcoins.са

Что происходит

Пока государственные органы не выдвигали никаких обвинений против площадки. После публикации этой информации токен криптобиржи Binance Coin подешевел на 9%. На 20:30 по Киеву 13 мая стоимость цифровой монеты составляла $550.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», — прокомментировала пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.

Динамика цен на биткоин

По состоянию на 14 мая 17:25 по Киеву биткоин торговался на Binance на уровне в $50,6 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 0,4%.

Рыночная капитализация биткоина остается ниже $1 трлн, на отметке в $948 млрд, по данным CoinGecko.

В интерактивной таблице курсов криптовалют на «Минфине» стоимость биткоина на 08:01 по Киеву 17 мая составляет $43,51 тыс.

Контекст

В марте криптобиржа Binance стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, не имея на то лицензии.

Binance — одна из первых криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов, в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций.